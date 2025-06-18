Китай выразил опасения насчет ситуации на Ближнем Востоке

До этого британское издание The Telegraph сообщило, что Китай тайно поставил транспортные самолеты Ирану на фоне обострения конфликта с Израилем. Воздушные суда исчезли с радаров у иранских границ, так и не попав в Люксембург, который указывался как их пункт назначения, утверждают журналисты.