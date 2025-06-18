Партия «Сердце Молдовы» провела пикет у здания правительства

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия «Сердце Молдовы» провела в среду пикет у здания правительства республики против милитаризации страны, сообщила лидер политформирования Ирина Влах.
«Кабинет министров Дорина Речана должен прекратить накачку Молдовы оружием, толкая страну по украинскому сценарию и вместо военных расходов направить миллиард леев на социальные нужды — образование, медицину, поддержку пожилых и детей. С такими требованиями вышли на протест перед правительством активисты Партии “Сердце Молдовы”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Влах.
Активисты партии вручили чиновникам требование соблюдать нейтралитет и остановить милитаризацию страны, передав в правительство текст 11 статьи Конституции о нейтралитете, а также инициативу партии «Сердце Молдовы» о перенаправлении средств из военного бюджета на соцнужды.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. Она также уточнила, что данный пакет помощи включает усиление возможностей противовоздушной обороны.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.