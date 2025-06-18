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Последние зарубежные новости за 18 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 18 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

AP оценило численность военных на базах США на Ближнем Востоке

Источник: AP 2024

Число американских военных на базах Ближнего Востока достигло 40 тыс. вместо обычных 30 тыс. В октябре 2024 года оно доходило до 43 тыс. на фоне напряжения между Израилем и Ираном. США пока не наносили ударов по Ирану, участвуя лишь в оборонительных действиях для защиты Израиля.

Express назвала учения в Финляндии посланием России от Британии, Франции и США

Источник: AP 2024

В Финляндии стартовали учения НАТО «Атлантический трезубец» с участием 40 самолетов и 1000 военных из четырех стран — членов альянса. Маневры проходят на фоне напряженности с Россией и направлены на отработку взаимодействия авиации НАТО.

BZ: срыв встречи Трампа с Зеленским на G7 стал «провалом» Киева

Источник: Reuters

Срыв встречи Трампа и Зеленского на G7 в Канаде восприняли как негативный сигнал. США, по мнению издания, теряют интерес к Украине. Трамп досрочно покинул саммит, проигнорировав свои обязательства.

Bloomberg узнал, как на Россию повлиял рост цен на нефть

Источник: РИА "Новости"

Экспорт российской нефти упал до семинедельного минимума — 3,31 млн баррелей в сутки. Поставки снизились на фоне роста цен из-за конфликта Израиля и Ирана. Стоимость Urals выросла примерно на 4−4,20 доллара за баррель.

Times: в заявлении по итогам саммита НАТО нет слов о членстве Украины

Источник: AP 2024

В итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО в Гааге прозвучат антироссийские формулировки, но без слов о «необратимости» вступления Украины в альянс. По данным СМИ, декларация будет краткой, чтобы избежать споров о членстве Киева.

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