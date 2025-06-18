Последние зарубежные новости за 18 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Число американских военных на базах Ближнего Востока достигло 40 тыс. вместо обычных 30 тыс. В октябре 2024 года оно доходило до 43 тыс. на фоне напряжения между Израилем и Ираном. США пока не наносили ударов по Ирану, участвуя лишь в оборонительных действиях для защиты Израиля.