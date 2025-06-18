От приправы до техники известных брендов. Госстандарт пополнил перечень опасной продукции

Так, в приправе специалисты обнаружили ряд нарушений. Например, в продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что является недопустимым. Помимо этого, в паприке в 2,2 раза завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.