От приправы до техники известных брендов. Госстандарт пополнил перечень опасной продукции

В Беларуси запретили продавать сладкую копченую паприку от производителя ООО «Айдиго» (Россия), кофемолку REDMOND (модель RCG-1614), а также машинку для стрижки волос POLARIS (модель PHC 0501R Flex Motion), следует из реестра опасной продукции.
Так, в приправе специалисты обнаружили ряд нарушений. Например, в продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что является недопустимым. Помимо этого, в паприке в 2,2 раза завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
При проверке кофемолки специалисты выявили, что устройство не обеспечивает достаточный уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, а также необходимый уровень изоляционной защиты.
Проверка машинки для стрижки волос показала, что прибор создает небезопасные электромагнитные помехи, которые превышают допустимые нормы. -0-