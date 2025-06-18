Пентагон: решение о новом пакете помощи Украине на $4 млрд может быть принято в будущем

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом может в будущем принять решение о предоставлении Украине военной помощи в размере около $4 млрд по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Хегсета.
«Мы знаем о пакете PDA 75. Это решение, которое мы можем принять в будущем», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Хегсет так ответил на вопрос американского сенатора Ричарда Блюменталя о том, когда администрация предоставит Киеву «по линии PDA технику на $4 млрд». Упомянутый механизм позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом.
Хегсет не привел каких-либо подробностей. Блюменталь заявил, что «не считает этот ответ адекватным».
Речь идет о помощи, выделение которой Украине было согласовано при 46-м президенте США Джо Байдене. -0-