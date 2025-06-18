Пентагон: решение о новом пакете помощи Украине на $4 млрд может быть принято в будущем

«Мы знаем о пакете PDA 75. Это решение, которое мы можем принять в будущем», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Хегсет так ответил на вопрос американского сенатора Ричарда Блюменталя о том, когда администрация предоставит Киеву «по линии PDA технику на $4 млрд». Упомянутый механизм позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом.