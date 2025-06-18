В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета

«Данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране; инцидент последовал за серией более ранних частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.