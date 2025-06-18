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В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета

«Данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране; инцидент последовал за серией более ранних частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически полное отключение интернета зафиксировано по всему Ирану на фоне взаимного обмена ударами с Израилем, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу мониторинга интернета NetBlocks.

«Данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране; инцидент последовал за серией более ранних частичных сбоев и произошел на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней взаимных ракетных ударов», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами. По данным источников портала Axios, Трамп рассматривает возможность участия американских военных в израильской операции против Ирана и нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики. -0-