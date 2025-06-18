Трамп заявил, что одобрил в беседе с Нетаньяху продолжение операции против Ирана

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп одобрил в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продолжение военной операции еврейского государства против Ирана. Американский лидер сообщил об этом журналистам в Белом доме, информирует ТАСС.
«Я ему сказал: “Продолжайте”, — заявил Трамп, комментируя разговор с Нетаньяху, состоявшийся 17 июня, и имея в виду операцию Израиля против Ирана. При этом глава американской администрации отрицательно ответил на вопрос о том, указывал ли он Нетаньяху, что США могут активизировать свое участие в военной кампании еврейского государства против исламской республики.
Кроме того, американский лидер высказался в таком ключе, который можно было трактовать как предупреждение о возможной активизации боевых действий против Ирана в ближайшие дни. «И следующая неделя будет очень значительной», — предупредил Трамп, не вдаваясь в детали.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. -0-