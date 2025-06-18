Трамп заявил, что одобрил в беседе с Нетаньяху продолжение операции против Ирана

«Я ему сказал: “Продолжайте”, — заявил Трамп, комментируя разговор с Нетаньяху, состоявшийся 17 июня, и имея в виду операцию Израиля против Ирана. При этом глава американской администрации отрицательно ответил на вопрос о том, указывал ли он Нетаньяху, что США могут активизировать свое участие в военной кампании еврейского государства против исламской республики.