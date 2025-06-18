Партия «Сердце Молдовы» провела в Кишиневе пикет против милитаризации страны

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционная молдавская партия «Сердце Молдовы» провела пикет у здания правительства республики против милитаризации страны. Об этом заявила лидер политформирования Ирина Влах, сообщает РИА Новости.
«Кабинет министров Дорина Речана должен прекратить накачку Молдовы оружием, толкая страну по украинскому сценарию, и вместо военных расходов направить миллиард леев на социальные нужды — образование, медицину, поддержку пожилых и детей. С такими требованиями вышли на протест перед правительством активисты партии “Сердце Молдовы”, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Влах.
Активисты партии вручили чиновникам требование соблюдать нейтралитет и остановить милитаризацию страны, передав в правительство текст 11-й статьи Конституции о нейтралитете, а также инициативу партии о перенаправлении средств из военного бюджета на соцнужды.
«Молдова — нейтральная страна. Нам нужны не БТР и дроны, а врачи в селах и хорошее образование для наших детей», — подчеркивается в сообщении. -0-