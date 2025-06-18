Партия «Сердце Молдовы» провела в Кишиневе пикет против милитаризации страны

«Кабинет министров Дорина Речана должен прекратить накачку Молдовы оружием, толкая страну по украинскому сценарию, и вместо военных расходов направить миллиард леев на социальные нужды — образование, медицину, поддержку пожилых и детей. С такими требованиями вышли на протест перед правительством активисты партии “Сердце Молдовы”, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Влах.