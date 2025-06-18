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Президент Франции опубликовал в TikTok видео под русскую песню

На кадрах видео мировые лидеры, которые собрались на саммите «Большой семерки» в Канаде, проходят мимо камеры друг за другом. В это время на фоне к видео звучит песня российского исполнителя Алексея Плужникова.

В официальном аккаунте президента Франции Эммануэля Макрона в TikTok опубликовано видео с саммита G7 под композицию «Капибара». Об этом информирует РИА Новости.

На кадрах видео мировые лидеры, которые собрались на саммите «Большой семерки» в Канаде, проходят мимо камеры друг за другом. В это время на фоне к видео звучит песня российского исполнителя Алексея Плужникова.

Саммит G7 прошел в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня. В мероприятии приняли участие семь стран — Германия, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители ЕС и приглашенные страны-партнеры.

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