Президент Франции опубликовал в TikTok видео под русскую песню

В официальном аккаунте президента Франции Эммануэля Макрона в TikTok опубликовано видео с саммита G7 под композицию «Капибара». Об этом информирует РИА Новости.
На кадрах видео мировые лидеры, которые собрались на саммите «Большой семерки» в Канаде, проходят мимо камеры друг за другом. В это время на фоне к видео звучит песня российского исполнителя Алексея Плужникова.
Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.Читать дальше