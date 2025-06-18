Беларусь и Индонезия согласовали вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия Роман Романовский 18 июня провел встречу с заместителем координирующего министра по экономическим вопросам Республики Индонезия Эди Прио Памбуди. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Индонезией.
Посол Беларуси и заместитель координирующего министра отметили важность завершения переговорного процесса по формированию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, в котором Беларусь председательствует в 2025 году.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия установлены 18 июня 1993 года. 22 августа 2011 года начало работу посольство Республики Беларусь в Джакарте. -0-