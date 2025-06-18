Мирошник: Киев пытается опорочить Россию после передачи тел погибших военных

«Во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть, привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае, эти тела мы тоже идентифицируем».