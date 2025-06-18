От паводков пострадали 180 тыс. жителей южно-китайской провинции Гуандун

18 июня, Гуанчжоу /БЕЛТА — СИНЬХУА/. Паводки, спровоцированные непрекращающимися проливными дождями, навредили более чем 180 тыс. жителей уезда Хуайцзи городского округа Чжаоцин в провинции Гуандун на юге Китая.
Дожди, вызванные «Вутипом», первым в этом году тайфуном, идут в регионе с субботы. В среду уровень воды на гидростанции Хуайцзи достиг максимума в 55,22 м, превысив критическую отметку на 5,22 м.
Разгулявшаяся водная стихия затронула жизни около 183 тыс. жителей уезда Хуайцзи. Дамбам, дорогам и сельхозугодьям нанесен значительный ущерб. По данным местных властей, 68 тыс. человек были срочно эвакуированы в безопасные районы.
В настоящее время мобилизовано более 10 тыс. спасателей и более 500 единиц аварийно-спасательного оборудования. -0-