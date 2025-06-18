Песков опроверг заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

В среду Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что «вчера» у него состоялся разговор с Путиным.
«Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней — это вчера», — заявил Песков.
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