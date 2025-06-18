США направят третий авианосец на Ближний Восток, сообщил CNN

По данным канала, авианосная ударная группа во главе с USS Ford должна прибыть в зону командования Европейского командования ВС США на следующей неделе. Несмотря на то что её развертывание было запланировано ещё в прошлом году, ожидается, что в ближайшее время она войдёт в восточное Средиземноморье неподалеку от побережья Израиля.