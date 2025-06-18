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В Стрельне началась встреча Путина и Роуссефф

СТРЕЛЬНА, 18 июн — РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и главы Нового банка развития Дилмы Роуссефф началась в Стрельне, встреча открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Как ожидается, на встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России.

Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, сообщили во вторник в Кремле.

Предыдущая встреча Путина и Роуссефф состоялась на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.