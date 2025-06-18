В Стрельне началась встреча Путина и Роуссефф

Как ожидается, на встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России.
Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, сообщили во вторник в Кремле.
Предыдущая встреча Путина и Роуссефф состоялась на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.