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Израильские военные забрали автомобиль у супруги Макаревича

«Призвали мою машину», — написала Кляйн. Она отметила, что в связи с этим «чувствует себя неловко». Женщина пояснила, что машину реквизировали для военных нужд по экстренной повестке.

Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у Эйнат Кляйн — супруги основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича, об этом женщина рассказала в своих соцсетях, пишет РИА Новости.

«Призвали мою машину», — написала Кляйн. Она отметила, что в связи с этим «чувствует себя неловко». Женщина пояснила, что машину реквизировали для военных нужд по экстренной повестке.

После начала специальной военной операции Макаревич отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить за границей.

В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило Макаревича в реестр иноагентов.