Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал «образными» слова Трампа о разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявление президента США Дональда Трампа о недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Его слова передает журналист Павел Зарубин.

Песков опроверг опроверг разговор Трампа и Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявление президента США Дональда Трампа о недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Его слова передает журналист Павел Зарубин.

«В последние 3−4 дня как минимум речь идет именно о том разговоре, о котором мы давали сообщение», — передает telegram-канал Зарубина слова Пескова. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что высокая насыщенность политическими событиями может вызывать путаницу в хронологии.

Ранее Трамп заявил о получении предложения от Владимира Путина выступить посредником в ближневосточном урегулировании во время их телефонного разговора 17 июня. Американский президент отметил необходимость вернуться к этому вопросу в будущем.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше