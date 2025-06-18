Песков назвал «образными» слова Трампа о разговоре с Путиным

«В последние 3−4 дня как минимум речь идет именно о том разговоре, о котором мы давали сообщение», — передает telegram-канал Зарубина слова Пескова. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что высокая насыщенность политическими событиями может вызывать путаницу в хронологии.