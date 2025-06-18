Песков назвал «образными» слова Трампа о разговоре с Путиным

Песков опроверг опроверг разговор Трампа и Путина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявление президента США Дональда Трампа о недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Его слова передает журналист Павел Зарубин.
«В последние 3−4 дня как минимум речь идет именно о том разговоре, о котором мы давали сообщение», — передает telegram-канал Зарубина слова Пескова. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что высокая насыщенность политическими событиями может вызывать путаницу в хронологии.
Ранее Трамп заявил о получении предложения от Владимира Путина выступить посредником в ближневосточном урегулировании во время их телефонного разговора 17 июня. Американский президент отметил необходимость вернуться к этому вопросу в будущем.