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Алаудинов: бойцы «Ахмата» сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении

В результате ударов FPV-дронов противник понес потери в живой силе и технике.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы 204-го полка спецназа «Ахмат» сорвали попытку украинских военных провести ротацию на харьковском направлении, сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов, опубликовавший кадры поражения техники и живой силы противника.

Судя по опубликованному видео, российские бойцы с помощью БПЛА выявили машину, везшую украинских военных, которые должны были сменить сослуживцев.

Место проведения ротации, куда прибыл автомобиль, атаковали FPV-дроны. В результате удара произошла детонация боеприпасов противника. Ротация была сорвана.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ударов российских FPV-дронов по позициям ВСУ на харьковском направлении.

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