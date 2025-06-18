Алаудинов: бойцы «Ахмата» сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении

Бойцы 204-го полка спецназа «Ахмат» сорвали попытку украинских военных провести ротацию на харьковском направлении, сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов, опубликовавший кадры поражения техники и живой силы противника.
Судя по опубликованному видео, российские бойцы с помощью БПЛА выявили машину, везшую украинских военных, которые должны были сменить сослуживцев.
Место проведения ротации, куда прибыл автомобиль, атаковали FPV-дроны. В результате удара произошла детонация боеприпасов противника. Ротация была сорвана.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ударов российских FPV-дронов по позициям ВСУ на харьковском направлении.