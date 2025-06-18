Издание Monde обнаружило более 350 боевиков ВСУ с нацистской символикой

Украинские солдаты, которые проходили подготовку в конце 2023 в департаменте Крез не скрывали симпатии к неонацистам, а один из них имел татуировку СС прямо на виске, говорится в расследовании. Журналисты подчеркивают, что французская армия не могла этого не замечать.