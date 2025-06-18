Журналисты французского издания Monde при мониторинге соцсетей обнаружили более 350 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые использовали нацистскую символику.
«Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС За 10 дней в социальных сетях мы обнаружили более 350 украинских военных, которые афишируют неонацистскую символику», — рассказали они в видеосюжете.
Журналисты отмечают, что как минимум 200 из них случат в 3-й штурмовой бригаде, который является одним из флагманских подразделений украинской армии.
«3-я штурмовая бригада пользуется военной подготовкой, предоставляемой западными странами, включая Францию», — рассказали авторы сюжета.
Они также нашли в соцсети фото, на котором один из боевиков этой бригады развернул нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни.
Украинские солдаты, которые проходили подготовку в конце 2023 в департаменте Крез не скрывали симпатии к неонацистам, а один из них имел татуировку СС прямо на виске, говорится в расследовании. Журналисты подчеркивают, что французская армия не могла этого не замечать.
Обучение членов бригады проводили Испания, Германия, Латвия, Великобритания и Канада на территории Великобритании. В ФРГ сообщили, что отправили обратно на Украину семерых бойцов, у которых была обнаружена нацистская символика.
Отмечается, что 3-я бригада стала «преемником полка “Азов”*.
Ранее офицер группировки «Север» с позывным Витязь рассказал, что у ликвидированных в Курской области украинских солдат и иностранных наемников были найдены шевроны с нацистской символикой.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.