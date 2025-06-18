Песков назвал слова Трампа о разговоре с Путиным образными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о «вчерашнем» разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным — образные.
«Дело в том, что сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь “вчера”, ты подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня как минимум», — заявил он журналисту Павлу Зарубину.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, Трамп имел в виду телефонный разговор с Путиным, о котором ранее сообщали в Кремле.