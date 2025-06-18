Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал слова Трампа о разговоре с Путиным образными

Как отметил Песков, в заявлении главы США речь идет о разговоре, о котором Кремль давал сообщение.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о «вчерашнем» разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным — образные.

«Дело в том, что сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь “вчера”, ты подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня как минимум», — заявил он журналисту Павлу Зарубину.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, Трамп имел в виду телефонный разговор с Путиным, о котором ранее сообщали в Кремле.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше