Гулиев: Израиль обвиняет Иран, чтобы сохранить превосходство в регионе

«С одной стороны, этот вопрос уже несколько десятилетий вызывает споры. Мы хорошо знаем, что Израиль официально придерживается политики ядерной неопределенности и не подтверждает, но и не отрицает наличие оружия. Однако обвинения в адрес Ирана в разработке ядерного оружия можно рассматривать как попытку предотвратить возникновение регионального ядерного паритета, который мог бы подорвать превосходство Израиля. В этом контексте такие обвинения действительно могут носить проекционный характер», — пояснил Игбал Гулиев.