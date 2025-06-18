Гулиев: Израиль обвиняет Иран, чтобы сохранить превосходство в регионе

Оценка ядерной программы Ирана со стороны Израиля базируется не исключительно на данных разведки. Об этом aif.ru заявил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, экономист Игбал Гулиев.
По его словам, существенную роль играют также внутренние и внешнеполитические факторы.
«Позиция Израиля формируется не только на основе разведывательных данных, но и в значительной степени определяется историческим опытом и восприятием угроз. Для Израиля это одновременно часть оборонительной стратегии и инструмент политической мобилизации как внутри страны, так и на международной арене», — отметил он.
Также, как заявил эксперт, обвинения в адрес Ирана в разработке ядерного оружия могут быть связаны с желанием сохранить региональное превосходство Израиля.
«С одной стороны, этот вопрос уже несколько десятилетий вызывает споры. Мы хорошо знаем, что Израиль официально придерживается политики ядерной неопределенности и не подтверждает, но и не отрицает наличие оружия. Однако обвинения в адрес Ирана в разработке ядерного оружия можно рассматривать как попытку предотвратить возникновение регионального ядерного паритета, который мог бы подорвать превосходство Израиля. В этом контексте такие обвинения действительно могут носить проекционный характер», — пояснил Игбал Гулиев.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив о наличии у Тегерана тайной военно-ядерной программы. Под удар попали иранские атомные объекты, военные аэродромы, средства ПВО, ракетные установки, а также представители военного командования и ведущие специалисты-ядерщики.
Иран отрицает наличие военной составляющей в своей ядерной программе. Как сообщал сообщал телеканал CNN, американское разведывательное сообщество также не подтвердило стремление Ирана к созданию ядерного оружия, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и израильского руководства.
В ответ на атаки Израиля Тегеран наносит ракетные удары и запускает ударные беспилотники, заявляя, что целью являются исключительно военные объекты.
Израильское руководство заявляет, что операция будет продолжаться до полного уничтожения ядерной программы Ирана. В свою очередь, Тегеран пообещал наносить удары до тех пор, пока не прекратятся израильские бомбардировки.