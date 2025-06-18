США отправляют уже третий авианосец в зону конфликта Израиля и Ирана

США направят авианосец «Джеральд Р. Форд» на Ближний Восток. Об этом сообщает телеканал CNN. Это уже третий американский авианосец, который следует в зону конфликта Израиля и Ирана.
По данным источников, авианосная ударная группа во главе с USS Ford на следующей неделе войдёт в восточное Средиземноморье неподалеку от побережья Израиля.
Американские авианосцы несут десятки истребителей, которые способны перехватывать иранские ракеты и беспилотники или участвовать в нанесении ударов.
Президент США Дональд Трамп накануне проводил совещание с членами Совета безопасности в ситуационной комнате, а сегодня заявил, что выдвигает «последний ультиматум» Ирану, требуя от него «безоговорочной капитуляции».
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