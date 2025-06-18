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США отправляют уже третий авианосец в зону конфликта Израиля и Ирана

США направят авианосец «Джеральд Р. Форд» на Ближний Восток.

США направят авианосец «Джеральд Р. Форд» на Ближний Восток. Об этом сообщает телеканал CNN. Это уже третий американский авианосец, который следует в зону конфликта Израиля и Ирана.

По данным источников, авианосная ударная группа во главе с USS Ford на следующей неделе войдёт в восточное Средиземноморье неподалеку от побережья Израиля.

Американские авианосцы несут десятки истребителей, которые способны перехватывать иранские ракеты и беспилотники или участвовать в нанесении ударов.

Президент США Дональд Трамп накануне проводил совещание с членами Совета безопасности в ситуационной комнате, а сегодня заявил, что выдвигает «последний ультиматум» Ирану, требуя от него «безоговорочной капитуляции».

Читайте материал: «Трамп выдвинул “последний ультиматум” Ирану».

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