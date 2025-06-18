Песков объяснил слова Трампа о его «вчерашнем» разговоре с Путиным

Заявление президента США Дональда Трампа о его «вчерашнем» разговоре с российским лидером Владимиром Путиным было образным. Об этом в среду, 18 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Дело в том, что сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум, — пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Он отметил, что глава Белого дома имел в виду диалог с Путиным, который состоялся 14 июня, передает Telegram-канал Зарубина.
В ходе прошедшего телефонного разговора Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 79-м днем рождения и Днем американского флага. Также лидеры России и США обсудили конфликт на Ближнем Востоке и братство по оружию во время Второй мировой войны. Кроме того, Трамп и Путин выразили удовлетворение «положительными личными отношениями».
15 июня Дональд Трамп подчеркнул, что открыт для того, чтобы Владимир Путин выступил в роли посредника между Иерусалимом и Тегераном, отметив, что это стало поводом для звонка российского президента.