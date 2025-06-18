Песков объяснил слова Трампа о его «вчерашнем» разговоре с Путиным

В ходе прошедшего телефонного разговора Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 79-м днем рождения и Днем американского флага. Также лидеры России и США обсудили конфликт на Ближнем Востоке и братство по оружию во время Второй мировой войны. Кроме того, Трамп и Путин выразили удовлетворение «положительными личными отношениями».