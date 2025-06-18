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Главред шведской Die Weltwoche: Европа ошиблась, когда отвернулась от России

Европа допустила стратегическую ошибку, прекратив диалог с Россией. Об этом заявил главный редактор шведского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель во время сессии дискуссионного клуба «Валдай», которая проводится на площадке ПМЭФ.

Высказывания Кеппеля проходят на дисскусионном клубе «Валдай».

Европа допустила стратегическую ошибку, прекратив диалог с Россией. Об этом заявил главный редактор шведского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель во время сессии дискуссионного клуба «Валдай», которая проводится на площадке ПМЭФ.

«Это была ошибка — отвернуться от России», — заявил он на сессии «Валдая» «Устойчивость в мире неопределенности: всеобщая безопасность через укрепления отдельных государств» в рамках ПМЭФ. Он также назвал стратегической ошибкой отказ от контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, особо подчеркнув важность взаимодействия, которое поддерживает администрация президента США Дональда Трампа.

Кеппель также подчеркнул усиление позиций Китая, России и Индии, которые восстановили свои возможности после кризисных периодов. Кеппель отметил, что ни одна страна не обладает достаточной силой для единоличного доминирования, что создает необходимость сотрудничества.

Ранее Кеппель заявил о завершении периода доминирования США в мировой политике. По его мнению, президент США Дональд Трамп также осознает окончание эпохи американской гегемонии, передает его слова MK.RU.

В рамках ПМЭФ-2025 клуб «Валдай» проводит свою юбилейную десятую сессию, собрав ведущих международных экспертов для обсуждения вызовов современности. На круглом столе «Человек растерянный» участники анализировали психологические аспекты адаптации к глобальным переменам, придя к выводу о необходимости творческого переосмысления стратегий развития в условиях неопределенности. Также обсуждались вопросы укрепления государственного суверенитета, где эксперты из России, Китая, Индии и Шри-Ланки подчеркнули важность баланса между национальными интересами и международным сотрудничеством в формировании новой системы глобальной безопасности.

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