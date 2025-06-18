Главред шведской Die Weltwoche: Европа ошиблась, когда отвернулась от России

Высказывания Кеппеля проходят на дисскусионном клубе «Валдай».
Европа допустила стратегическую ошибку, прекратив диалог с Россией. Об этом заявил главный редактор шведского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель во время сессии дискуссионного клуба «Валдай», которая проводится на площадке ПМЭФ.
«Это была ошибка — отвернуться от России», — заявил он на сессии «Валдая» «Устойчивость в мире неопределенности: всеобщая безопасность через укрепления отдельных государств» в рамках ПМЭФ. Он также назвал стратегической ошибкой отказ от контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, особо подчеркнув важность взаимодействия, которое поддерживает администрация президента США Дональда Трампа.
Кеппель также подчеркнул усиление позиций Китая, России и Индии, которые восстановили свои возможности после кризисных периодов. Кеппель отметил, что ни одна страна не обладает достаточной силой для единоличного доминирования, что создает необходимость сотрудничества.
Ранее Кеппель заявил о завершении периода доминирования США в мировой политике. По его мнению, президент США Дональд Трамп также осознает окончание эпохи американской гегемонии, передает его слова MK.RU.
В рамках ПМЭФ-2025 клуб «Валдай» проводит свою юбилейную десятую сессию, собрав ведущих международных экспертов для обсуждения вызовов современности. На круглом столе «Человек растерянный» участники анализировали психологические аспекты адаптации к глобальным переменам, придя к выводу о необходимости творческого переосмысления стратегий развития в условиях неопределенности. Также обсуждались вопросы укрепления государственного суверенитета, где эксперты из России, Китая, Индии и Шри-Ланки подчеркнули важность баланса между национальными интересами и международным сотрудничеством в формировании новой системы глобальной безопасности.