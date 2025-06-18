Главред шведской Die Weltwoche: Европа ошиблась, когда отвернулась от России

В рамках ПМЭФ-2025 клуб «Валдай» проводит свою юбилейную десятую сессию, собрав ведущих международных экспертов для обсуждения вызовов современности. На круглом столе «Человек растерянный» участники анализировали психологические аспекты адаптации к глобальным переменам, придя к выводу о необходимости творческого переосмысления стратегий развития в условиях неопределенности. Также обсуждались вопросы укрепления государственного суверенитета, где эксперты из России, Китая, Индии и Шри-Ланки подчеркнули важность баланса между национальными интересами и международным сотрудничеством в формировании новой системы глобальной безопасности.