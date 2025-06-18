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Иран атаковал Израиль баллистической ракетой «Саджил», заявили в КСИР

ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Иран использовал двухступенчатые сверхтяжёлые баллистические ракеты «Саджил» в атаке на Израиль вечером в среду, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.

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«Двенадцатая волна операции “Правдивое обещание 3” началась с запуска сверхтяжелых двухступенчатых ракет большой дальности Саджиль», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы КСИР.

В КСИР также заявили, что Тегерану удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством Израиля.

По данным Ирана, при атаке вечером в среду были поражены места дислокации «Моссада», управления военной разведки и авиабазы истребителей армии.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».

Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.

Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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