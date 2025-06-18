Иран атаковал Израиль баллистической ракетой «Саджил», заявили в КСИР

Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.