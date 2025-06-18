Путин поздравил Роуссефф с переизбранием на должность председателя банка БРИКС

Напомним, что в первый день ПМЭФ-2025 Путин провёл совещание по экономическим вопросам. В ходе встречи были рассмотрены ближайшие шаги и возможные изменения в законодательстве, которые помогут улучшить и расширить работу правительства по развитию экономики, социальной сферы и регионов страны.