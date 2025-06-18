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Мирошник объяснил затягивание Украиной идентификации тел солдат ВСУ

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментирвал заявление главы МВД Украины Игоря Клименко о том, что процесс идентификации переданных российской стороной Киеву тел погибших военнослужащих ВСУ займет 13−14 месяцев.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментирвал заявление главы МВД Украины Игоря Клименко о том, что процесс идентификации переданных российской стороной Киеву тел погибших военнослужащих ВСУ займет 13−14 месяцев.

Как отметил Мирошник в интервью агентству ТАСС, Клименко сделал голословные заявления, которые не имеют под собой никаких оснований.

Он пояснил, что Россия проделала колоссальную работу по сбору и идентификации тел погибших украинских военных. По его словам, Клименко пытается опорочить эти «в высшей степени гуманные действия России».

Мирошник высказал мнение, что Украина намерена растягивать свою часть работы на непредсказуемое время, поскольку за идентификацией последует необходимость огромных выплат родственникам погибших солдат.

По мнению посла, в этом не заинтересованы ни Клименко, ни Владимир Зеленский, ни другие представители киевского режима.

По словам Мирошника, этим военнослужащим выписали «билет в один конец» и хотели, чтобы «их тел, после выполнения кровавой миссии, никто больше не нашел».