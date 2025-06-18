Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Воин DV»: ВСУ потеряли до взвода бойцов и Humvee в районе Комара

По информации источников, противник предпринял три безуспешные попытки контратак.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ потеряли до взвода военнослужащих при попытках контратак в окрестностях населенных пунктов Шевченко и Комар на южнодонецком направлении, сообщает Telegram-канал «Воин DV».

«Отражены три контратаки противника, успеха (он — прим. ред.) не имел, только потерял ББМ “Хамви” и до взвода личного состава в попытке зацепиться за лесополосы», — говорится в публикации.

Сообщается также об уничтожении пеших групп украинских военных, двигавшихся из Перебудово в направлении Комара.

Напомним, об переходе села Комар в ДНР под контроль российских войск стало известно 13 июня. Минобороны РФ показало кадры освобождения этого населенного пункта.