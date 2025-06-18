«Воин DV»: ВСУ потеряли до взвода бойцов и Humvee в районе Комара

ВСУ потеряли до взвода военнослужащих при попытках контратак в окрестностях населенных пунктов Шевченко и Комар на южнодонецком направлении, сообщает Telegram-канал «Воин DV».
«Отражены три контратаки противника, успеха (он — прим. ред.) не имел, только потерял ББМ “Хамви” и до взвода личного состава в попытке зацепиться за лесополосы», — говорится в публикации.
Сообщается также об уничтожении пеших групп украинских военных, двигавшихся из Перебудово в направлении Комара.
Напомним, об переходе села Комар в ДНР под контроль российских войск стало известно 13 июня. Минобороны РФ показало кадры освобождения этого населенного пункта.