Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран впервые атаковал Израиль двухступенчатой сверхтяжелой ракетой «Саджиль»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, что Иран впервые в боевых условиях атаковал Израиль двухступенчатой сверхтяжелой баллистической ракетой «Саджиль».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, что Иран впервые в боевых условиях атаковал Израиль двухступенчатой сверхтяжелой баллистической ракетой «Саджиль».

Кроме этого КСИР в очередной раз заявил, что удалось сломить израильские системы ПВО и получить контроль над небом Израиля.

В заявлении также подчеркивается, что нанесены удары по штабам израильской разведки Моссад, военной разведки и авиабазам Израиля.

В Израиле звучала воздушная тревога. Израильские СМИ сообщали, что в центре страны автомобиль был поражен осколками, а еще одна ракета взорвалась на открытой местности в секторе Газа. Также сообщалось о перехвате одной ракеты.