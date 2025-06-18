Иран впервые атаковал Израиль двухступенчатой сверхтяжелой ракетой «Саджиль»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, что Иран впервые в боевых условиях атаковал Израиль двухступенчатой сверхтяжелой баллистической ракетой «Саджиль».
Кроме этого КСИР в очередной раз заявил, что удалось сломить израильские системы ПВО и получить контроль над небом Израиля.
В заявлении также подчеркивается, что нанесены удары по штабам израильской разведки Моссад, военной разведки и авиабазам Израиля.
В Израиле звучала воздушная тревога. Израильские СМИ сообщали, что в центре страны автомобиль был поражен осколками, а еще одна ракета взорвалась на открытой местности в секторе Газа. Также сообщалось о перехвате одной ракеты.