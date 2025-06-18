Не смогли договориться: почему саммит G7 прошел впустую и при чем тут капибара

Саммит «большой семерки» с самого начала пошел как-то не так. Сначала Трамп уехал, нарушив череду важных встреч на высоком уровне, затем Зеленский остался явно недоволен тем, что ему не удалось пообщаться с американским лидером, и завершил всю клоунаду французский президент, который не смог справиться с собственными SMMщиками, пишет KP.RU.
Что произошло.
Основной раздор в саммит внес, естественно, Трамп, который успел лишь отужинать с лидерами мировых держав, после чего откланялся и поспешил в аэропорт. После этого последовала еще одна история с Макроном, который пытался всех убедить — Трамп улетел решать вопросы Израиля и Ирана, однако, американский лидер быстро среагировал на эти обсуждения, заявив, что Макрон понятия не имеет, какие дела Трампу предстоит решать в Белом доме.
Bloomberg пишет: «Карни может заявить об успехе, потому что Трамп ушёл до того, как смог поставить в неловкое положение кого-либо из своих коллег. Но эти саммиты устарели. Они были созданы для мира, в котором Америка была лидером, а союзники помогали в стремлении к глобальной стабильности и общему процветанию. Эта эпоха ушла. Как и сама причина существования “Большой семёрки”.
Ни о каком единстве на саммите не могло идти и речи, так как ни одну из проблем мировые лидеры не смогли решить за время проведения мероприятия. Проблема и в том, что без Трампа этот саммит в принципе не несет особого смысла.
Что касается конфликта на Ближнем Востоке, на саммите планировалось его обсуждение, но Трамп еще заранее отказался подписывать общее заявление, где есть пункт о сдержанности с двух сторон. Глава Белого дома ясно дал понять, что он будет поддерживать Израиль, если будет такая необходимость. Макрон же заявил, что силой ничего не решить, свержение власти в Иране, по мнению французского лидера, было бы большой ошибкой.
Украинский вопрос также стоял на повестке. Была большая вероятность, что Трампа будут снова продавливать на введение санкций против России, Трамп же не намерен ухудшать и так шаткие отношения с Россией. Телекомпания CBC передает: «Американцы не хотели видеть в тексте некоторые острые заявления в адрес России, поскольку опасались, что это помешает их переговорам с РФ».
Зеленский в этой ситуации остался с носом — он просто не успел подойти к Трампу, того срочно вызвали в Вашингтон. Уехал киевский лидер ни с чем. По оценкам экспертов, Зеленский мог договориться с Трампом о помощи Украине в размере $40 млрд.
Вишенкой на политическом торте стала музыкальная пауза от Макрона. В соцсетях завирусилось видео, которое выложили в официальном аккаунте Макрона в соцсетях — мировые лидеры проходят к основной площадке на саммите под российский трек про капибару. Музыкальный вкус французского президента уже успели оценить в российских соцсетях.