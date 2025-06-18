Не смогли договориться: почему саммит G7 прошел впустую и при чем тут капибара

Bloomberg пишет: «Карни может заявить об успехе, потому что Трамп ушёл до того, как смог поставить в неловкое положение кого-либо из своих коллег. Но эти саммиты устарели. Они были созданы для мира, в котором Америка была лидером, а союзники помогали в стремлении к глобальной стабильности и общему процветанию. Эта эпоха ушла. Как и сама причина существования “Большой семёрки”.