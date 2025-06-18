Иран мог использовать ракеты нового поколения при атаке на Израиль

Ранее сообщалось о новой ракетной атаке Ирана по «оккупированным территориям» — так в Тегеране называют Израиль. До этого иранские власти снова обратились к жителям израильской Хайфы с призывом покинуть город. В эфире телеканала SNN был указан конкретный район, который следует срочно эвакуировать, «чтобы спасти жизни гражданских».