Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран мог использовать ракеты нового поколения при атаке на Израиль

В Сети появились кадры пуска ракет, предположительно из Тегерана. Сообщается, что Иран применил межконтинентальную разработку нового поколения. Об этом сообщило агентство Fars.

Источник: Life.ru

Запуск баллистической ракеты из района Тегерана в направлении Израиля. Видео © Х / BRICS News.

По предварительной информации, одна из ракет, стартовавших из района Тегерана, была перехвачена в небе над Ираком. Остальные две, предположительно, также не достигли цели. Как уточняет агентство Tasnim, Иран впервые применил в бою двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности «Саджил».

Ранее сообщалось о новой ракетной атаке Ирана по «оккупированным территориям» — так в Тегеране называют Израиль. До этого иранские власти снова обратились к жителям израильской Хайфы с призывом покинуть город. В эфире телеканала SNN был указан конкретный район, который следует срочно эвакуировать, «чтобы спасти жизни гражданских».