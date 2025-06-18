Беларусь и Ленинградскую область связало соглашение о сотрудничестве в ветеринарии

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XIII заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества между Ленинградской областью и Беларусью заместитель министра сельского хозяйства Иван Смильгинь и начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов подписали соглашение о сотрудничестве в ветеринарии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе сельскохозяйственного ведомства.
Встреча прошла под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова, что подчеркивает высокий уровень заинтересованности сторон в углублении взаимодействия.
Новое соглашение предусматривает несколько ключевых направлений сотрудничества, а именно проведение совместных мероприятий с участием главных ветеринарных врачей, специалистов и представителей сельхозпредприятий, обмен опытом в разных областях ветеринарии, организацию семинаров, научных и научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов, рабочих встреч, выставок и учебных мероприятий, включая курсы повышения квалификации. Среди векторов для развития отношений также указаны обмен информацией по методической, экспертно-аналитической и научно-исследовательской работе в ветеринарии, содействие участию в ярмарках и выставках.
Стороны отметили, что сотрудничество между государственными ветеринарными службами уже ведется на постоянной основе. В 2025 году делегация Беларуси приняла участие в трех мероприятиях по данной тематике в Ленинградской области, что говорит о наращивании доли практического взаимодействия между партнерами и их готовности к интенсивному диалогу.
Как считают в Министерстве, подписание соглашения открывает новые возможности для развития ветеринарного надзора, повышения стандартов качества продукции животноводства и усиления борьбы с инфекционными заболеваниями животных. Документ, по мнению экспертов, придаст толчок научному сотрудничеству и профессиональному росту специалистов. Более того, регулярный обмен опытом и совместные мероприятия поспособствуют укреплению продовольственной безопасности, улучшению экспортного потенциала агропромышленного комплекса Беларуси и созданию единых подходов к обеспечению ветеринарного контроля на приграничных территориях. -0-