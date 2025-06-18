Беларусь и Ленинградскую область связало соглашение о сотрудничестве в ветеринарии

Стороны отметили, что сотрудничество между государственными ветеринарными службами уже ведется на постоянной основе. В 2025 году делегация Беларуси приняла участие в трех мероприятиях по данной тематике в Ленинградской области, что говорит о наращивании доли практического взаимодействия между партнерами и их готовности к интенсивному диалогу.