Посольство РФ в Израиле организовало эвакуацию маломобильных россиян

«Посольство России в Израиле информирует о возможности организации санитарной эвакуации в аэропорты ближайших стран — Египта и Иордании — для последующего самостоятельного убытия в Российскую Федерацию для находящихся на территории Израиля маломобильных граждан», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.