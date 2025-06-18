Посольство РФ в Израиле организовало эвакуацию маломобильных россиян

Российское посольство в Израиле сообщило, что для маломобильных граждан РФ предоставляется возможность санитарной эвакуации в аэропорты Иордании и Египта, чтобы они смогли оттуда самостоятельно добраться на родину.
«Посольство России в Израиле информирует о возможности организации санитарной эвакуации в аэропорты ближайших стран — Египта и Иордании — для последующего самостоятельного убытия в Российскую Федерацию для находящихся на территории Израиля маломобильных граждан», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. Тегеран, в свою очередь, проводит операцию «Правдивое обещание 3». Власти Ирана и Израиля приняли решение временно закрыть свои воздушные пространства для гражданских авиарейсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что посольство РФ в Иране проводит «очень большую работу» по эвакуации россиян из страны.