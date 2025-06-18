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Глава МИД Литвы Будрис: Украину не пригласят в НАТО на саммите в Гааге

Вопрос не значится в повестке дня альянса, сообщил министр.

Источник: Аргументы и факты

Украина не получит приглашения в НАТО на саммите альянса в Гааге, такой вопрос не значится в его повестке, сообщил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Этого вопроса точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий, что приглашение состоится в Гааге, не слышали мы этого и от самих украинцев», — цитирует его портал литовского радио и телевидения LRT.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Североатлантического альянса в Гааге, но без включения в полноценную официальную программу и участия в рабочих сессиях. Источники сообщили, что это связано со стремлением не допустить случайных контактов между главой киевского режима и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, саммит НАТО пройдет 24−25 июня в Гааге.

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