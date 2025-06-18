«Трамп согласился с предложением России»: полковник Нахушев рассказал, о чем вчера могли говорить президенты США и РФ

Русский полковник Аслан Нахушев опубликовал пост, в котором порассуждал, о чем могли говорить лидеры США и России. «Мои американские инсайдеры сообщили, что вчера президент России предложил президенту США услуги РФ по хранению уже обогащённого (до 60%) иранского урана и гарантированные поставки российских ТВЛ для атомной энергетики Ирана по льготным ценам с их последующим возвращением в Россию для утилизации в обмен на отказ Ирана от собственного обогащения и хранения. И Трамп с этим предложением и ролью России согласился», — пишет полковник.