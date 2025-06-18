«Трамп согласился с предложением России»: полковник Нахушев рассказал, о чем вчера могли говорить президенты США и РФ

Большой неожиданностью для Европы стал телефонный звонок Путина Трампу. Президенты двух стран довольно долго общались по телефону 17 июня, о чем пишет «Царьград».
О чем был разговор.
Как рассказал Дональд Трамп после завершения разговора с российским лидером, Путин предложил ему стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает Life.ru.
Трамп: «И я говорил с ним вчера. Вы знаете, он на самом деле предложил помочь в посредничестве. Я сказал, сделайте мне одолжение, давайте сначала разберёмся с Россией».
Русский полковник Аслан Нахушев опубликовал пост, в котором порассуждал, о чем могли говорить лидеры США и России. «Мои американские инсайдеры сообщили, что вчера президент России предложил президенту США услуги РФ по хранению уже обогащённого (до 60%) иранского урана и гарантированные поставки российских ТВЛ для атомной энергетики Ирана по льготным ценам с их последующим возвращением в Россию для утилизации в обмен на отказ Ирана от собственного обогащения и хранения. И Трамп с этим предложением и ролью России согласился», — пишет полковник.
Вероятно, речь идет о тепловыделяющих элементах для ядерных реакторов. Их можно использовать и на атомных станциях, и для ядерного оружия. Но, конечно, нужно понимать, в каком контексте велось обсуждение подобных вещей.
Как известно, ранее в переговорах США и Ирана были условия Ирана по сохранению обогащения урана для мирной ядерной энергетики и хранению уде выработанного обогащенного урана на территории Ирана. Но США не пошли на эти условия, посчитав, что Иран просто хочет протянуть время.
Нахушев: «Теперь надо, чтобы с этим предложением согласились Тегеран и Тель-Авив. Особенно евреи, так как стало ясно, что целью их операции является даже не ядерная программа Ирана, а свержение режима правления аятолл».
Напомним, последний раз Путин и Трамп общались 14 июня этого года. Ранее еще несколько звонков было в начале июня и в мае. Трамп каждый раз оставался довольным беседой с российским лидером. Американский президент считает диалог с Путиным конструктивным, и не собирается давить на нашу страну новыми санкциями, по крайне мере, говорит об этом.