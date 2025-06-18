Трамп выдвинул последний ультиматум и заявил, что Иран должен капитулировать

Американский лидер отметил, что его терпение в отношении Ирана уже давно кончилось, поэтому они «занимаются тем, чем занимаются». Он вновь напомнил, что уже давал иранским властям 60 дней на устранение противоречий вокруг ядерной программы, однако «они совершили ошибку». Трамп добавил, что пока что ничего не закончено, отметив, что может произойти много плохих вещей. При этом президент США упомянул некую «главную сделку», по которой «все отлично». Он выразил уверенность, что Иран хочет вести переговоры.