В Сумах прогремели взрывы

Звуки взрывов слышны в украинском городе Сумы вечером в среду, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».
«Взрывы в Сумах», — говорится в публикации.
Информации о последствиях взрывов нет.
Telegram-канал Сумского горсовета сообщил об объявлении воздушной тревоги на территории региона.
По информации украинского сервиса по оповещению населения, тревогу объявили также в Харьковской и части Днепропетровской областей.
Напомним, в минувший вторник были нанесены удары по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. В среду появилась информация об ударе по расположению ВСУ под Стецковкой в Сумской области.