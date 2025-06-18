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В Сумах прогремели взрывы

В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Звуки взрывов слышны в украинском городе Сумы вечером в среду, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Взрывы в Сумах», — говорится в публикации.

Информации о последствиях взрывов нет.

Telegram-канал Сумского горсовета сообщил об объявлении воздушной тревоги на территории региона.

По информации украинского сервиса по оповещению населения, тревогу объявили также в Харьковской и части Днепропетровской областей.

Напомним, в минувший вторник были нанесены удары по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. В среду появилась информация об ударе по расположению ВСУ под Стецковкой в Сумской области.