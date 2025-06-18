Defense One: США не достигнут своей цели производить 100 тыс. снарядов в месяц к октябрю

Отмечается, что армия США почти в три раза нарастила производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм после начала конфликта в Украине, множество снарядов было отправлено Киеву. В феврале 2024 года армия объявила, что намерена производить 60 тыс. снарядов в месяц к октябрю 2024 года, 75 тыс. — к апрелю 2025 года, 100 тыс. к октябрю 2025 года. -0-