Появилось видео прилёта иранской ракеты по центру биологического оружия в Израиле

Момент прямого попадания иранской баллистической ракеты в здание Научно-исследовательского института «Вейцман» в Реховоте. Видео © X / Gloz111.
Удар вызвал сильные разрушения: в лабораториях начался пожар, серьёзно повреждена структура основного здания. Пострадали и близлежащие объекты, входящие в студенческий кампус института. Стоит отметить, что Институт Вейцмана, помимо прочих исследований, сотрудничает с ЦАХАЛ в области химических и бактериологических веществ.
Ранее сообщалось о начале новой ракетной атаки со стороны Тегерана. Ракеты были нацелены на «оккупированные территории» — именно так официальные лица Ирана называют Израиль. Обострение ситуации стало продолжением серии взаимных угроз и ударов, усиливших напряжённость на всём Ближнем Востоке.