Захарова задала неожиданный вопрос о возможности Израиля разбомбить самого себя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану 13 июня, которую израильская сторона назвала «превентивной атакой».
Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства задалась вопросом, собирается ли Израиль бомбить сам себя за то, что он обладает оружием, но не подтвердил это официально.
Дипломат отметила, что ядерным оружием уже обладают несколько стран в мире, но не говорят об этом официально.
Захарова заявила, что ей «просто интересно», будет ли Израиль их всех тоже бомбить, включая и себя?
Ранее эксперт в беседе с «МК» сравнил российский «Орешник» с иранским «Фаттахом» и пришел к необычному выводу.