Авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до конца июня

«Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно. Вывозные рейсы перевозчик продолжит выполнять. За сегодня авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров (три рейса)», — говорится в сообщении.
Росавиация отметила, что завтра, 19 июня, авиакомпания Air Arabia планирует осуществить пять рейсов для вывоза около 800 российских граждан на родину.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи россиян застряли за рубежом из-за ближневосточного кризиса. Многие из туристов также столкнулись с проблемой возврата денег за аннулированные полёты от Air Arabia, Flydubai, Etihad и других авиакомпаний.