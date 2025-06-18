Авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до конца июня

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи россиян застряли за рубежом из-за ближневосточного кризиса. Многие из туристов также столкнулись с проблемой возврата денег за аннулированные полёты от Air Arabia, Flydubai, Etihad и других авиакомпаний.