Беларусь и Индия намерены расширять взаимодействие на международных площадках

Посол Индии в это же день провел пресс-конференцию для средств массовой информации, во время которой большое внимание уделил белорусско-индийскому сотрудничеству. На встрече Сергея Алейника с дипломатом был подтвержден дружественный характер отношений двух стран. Речь шла об активизации политического диалога, расширении торгово-экономического сотрудничества, укреплении социально-гуманитарных контактов и отдельно рассматривалось взаимодействие на площадках международных организаций.