Беларусь и Индия намерены расширять взаимодействие на международных площадках

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы активизации политического диалога и взаимодействия на площадках международных организаций были рассмотрены 18 июня на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Беларусь Ашоком Кумаром, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Посол Индии в это же день провел пресс-конференцию для средств массовой информации, во время которой большое внимание уделил белорусско-индийскому сотрудничеству. На встрече Сергея Алейника с дипломатом был подтвержден дружественный характер отношений двух стран. Речь шла об активизации политического диалога, расширении торгово-экономического сотрудничества, укреплении социально-гуманитарных контактов и отдельно рассматривалось взаимодействие на площадках международных организаций.
«Важно расширять межпарламентские контакты Беларуси и Индии, включая межпарламентские обмены», — подчеркнул Сергей Алейник.
На встрече была отмечена значимость деятельности групп дружбы, а также использования потенциала парламентских структур, в первую очередь, Межпарламентского союза, Азиатской парламентской ассамблеи, БРИКС и других для укрепления многополярности и построения более справедливого миропорядка.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о геополитической ситуации в мире и взаимно подчеркнута необходимость использования политико-дипломатических инструментов для мирного урегулирования вооруженных конфликтов. -0-