Эрдоган заявил, что действия Нетаньяху превзошли жестокостью Гитлера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил, что тот превзошел Адольфа Гитлера по жестокости и бесчеловечности.
«Самые ужасные фотографии и видео времен Второй мировой войны невинны по сравнению с видео и фотографиями, которые мы получаем из Газы. Во время Холокоста в Германии они не были такими бесчеловечными, бессознательными. Геноцид Нетаньяху, его жестокость — он уже превзошел Гитлера», — заявил турецкий лидер в эфире телеканала TRT.
Ранее сообщалось, что в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате обстрела танками армии Израиля по скоплению людей возле пункта распределения гуманитарной помощи погибли 59 палестинцев.
Напомним, 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся массированные удары по анклаву и прервав режим прекращения огня, который был установлен в январе этого года.