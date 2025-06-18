Эрдоган заявил, что действия Нетаньяху превзошли жестокостью Гитлера

«Самые ужасные фотографии и видео времен Второй мировой войны невинны по сравнению с видео и фотографиями, которые мы получаем из Газы. Во время Холокоста в Германии они не были такими бесчеловечными, бессознательными. Геноцид Нетаньяху, его жестокость — он уже превзошел Гитлера», — заявил турецкий лидер в эфире телеканала TRT.