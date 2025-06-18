Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган заявил, что действия Нетаньяху превзошли жестокостью Гитлера

Глава Турции прокомментировал атаки Израиля по сектору Газа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил, что тот превзошел Адольфа Гитлера по жестокости и бесчеловечности.

«Самые ужасные фотографии и видео времен Второй мировой войны невинны по сравнению с видео и фотографиями, которые мы получаем из Газы. Во время Холокоста в Германии они не были такими бесчеловечными, бессознательными. Геноцид Нетаньяху, его жестокость — он уже превзошел Гитлера», — заявил турецкий лидер в эфире телеканала TRT.

Ранее сообщалось, что в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате обстрела танками армии Израиля по скоплению людей возле пункта распределения гуманитарной помощи погибли 59 палестинцев.

Напомним, 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся массированные удары по анклаву и прервав режим прекращения огня, который был установлен в январе этого года.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше