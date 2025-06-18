Появились кадры освобождения российскими бойцами сумского села Яблоновка

Кадры освобождения российскими войсками села Яблоновка опубликовал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.
На видео зафиксированы удары по позициям и технике противника в окрестностях села и на его территории, показана боевая работа операторов БПЛА. Также есть кадры с поднятым в населенном пункте российским флагом.
Напомним, об освобождении Яблоновки стало известно 13 июня. По информации российского оборонного ведомства, село было взято под контроль бойцами «Севера». Также сообщалось об освобождении Комара и Коптева в ДНР.
Ранее Минобороны РФ показало кадры освобождения села Комар.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше