Бывший глава МИД Литвы выступил с дерзким заявлением по поводу России

Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Украину бомбить российские нефтяные объекты, назвав их «законной целью».
Литовский политик прокомментировал карту с отмеченными иранскими объектами.
«Я уверен, что Украина поймет намек», — написал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, собирается ли Израиль бомбить сам себя за то, что он обладает оружием, но не подтвердил это официально.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше