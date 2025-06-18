Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше зафиксировали очередные нарушения при подсчете голосов на президентских выборах

В опубликованном СМИ сообщении прокуратуры говорится: «В одной из областных избирательных комиссий произошла замена голосов, поданных отдельным кандидатам», что «привело к ошибочному признанию того, что большее количество голосов в этой области было получено Навроцким, хотя на самом деле они были отданы за Тшасковского».

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная генпрокуратура Польши заявила о нарушениях при подсчете голосов на президентских выборах. Такое заявление сделало польское издание Onet, сообщает БЕЛТА.

В опубликованном СМИ сообщении прокуратуры говорится: «В одной из областных избирательных комиссий произошла замена голосов, поданных отдельным кандидатам», что «привело к ошибочному признанию того, что большее количество голосов в этой области было получено Навроцким, хотя на самом деле они были отданы за Тшасковского».

Во втором случае было выявлено, что 160 из 959 голосов, поданных за кандидата Тшасковского, были помещены в закрытый и запечатанный пакет с голосами, назначенными кандидату Навроцкому. В избирательном протоколе ошибочно указано, что голоса были отданы за него.

Как резюмирует издание, в Верховный суд подано около 3 тыс. жалоб на работу избиркомов. -0-