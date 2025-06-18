В Польше зафиксировали очередные нарушения при подсчете голосов на президентских выборах

В опубликованном СМИ сообщении прокуратуры говорится: «В одной из областных избирательных комиссий произошла замена голосов, поданных отдельным кандидатам», что «привело к ошибочному признанию того, что большее количество голосов в этой области было получено Навроцким, хотя на самом деле они были отданы за Тшасковского».