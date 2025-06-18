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КСИР: Иран смог сломить системы ПВО Израиля и установить контроль над небом

Тегеран нанес серию ракетных ударов по израильской территории.

Источник: Аргументы и факты

Тегерану удалось добиться полного контроля над небом Израиля, разрушив систему противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.

«КСИР удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством Израиля», — говорится в заявлении в Telegram-канале подразделения.

Вечером 18 июня Тегеран нанес серию ракетных ударов в ответ на действия Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал объекты, где, предположительно, располагались израильские военно-воздушные базы и места дислокации разведок.

Ранее КСИР заявил о достижении полного контроля над воздушным пространством Израиля после проведенной в ночь на среду, 18 июня, ракетной атаки.