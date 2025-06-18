КСИР: Иран смог сломить системы ПВО Израиля и установить контроль над небом

Вечером 18 июня Тегеран нанес серию ракетных ударов в ответ на действия Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал объекты, где, предположительно, располагались израильские военно-воздушные базы и места дислокации разведок.