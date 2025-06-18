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Слуцкий дал совет Каллас после её слов о России

Западным политикам следует быть более внимательными к своим заявлениям, чтобы избежать новых «тревожных галлюцинаций», заявил Леонид Слуцкий.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рекомендовал главе европейской дипломатии Кае Каллас контролировать градус своих высказываний, чтобы избежать возникновения пугающих галлюцинаций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание на недавнее заявление Каллас о том, что РФ якобы представляет собой всестороннюю угрозу для мирового сообщества.

По словам депутата, сегодня на стороне России мировое большинство, определяющее будущее многополярного мира. Западным политикам следует быть более внимательными к своим заявлениям, дабы избежать новых «тревожных галлюцинаций», подчеркнул Слуцкий.

Он выразил мнение, что настоящую опасность представляет уровень «образованности» европейских политиков в области географии, истории и геометрии, особенно их знаний о периоде Второй мировой войны.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз к 2027 году навсегда «перекроет кран» с газом из России.

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