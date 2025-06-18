Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рекомендовал главе европейской дипломатии Кае Каллас контролировать градус своих высказываний, чтобы избежать возникновения пугающих галлюцинаций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Парламентарий обратил внимание на недавнее заявление Каллас о том, что РФ якобы представляет собой всестороннюю угрозу для мирового сообщества.
По словам депутата, сегодня на стороне России мировое большинство, определяющее будущее многополярного мира. Западным политикам следует быть более внимательными к своим заявлениям, дабы избежать новых «тревожных галлюцинаций», подчеркнул Слуцкий.
Он выразил мнение, что настоящую опасность представляет уровень «образованности» европейских политиков в области географии, истории и геометрии, особенно их знаний о периоде Второй мировой войны.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз к 2027 году навсегда «перекроет кран» с газом из России.