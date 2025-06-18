Эскалация конфликта Израиля и Ирана: что пишут мировые СМИ

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю с применением ракет и беспилотников. Обострение конфликта продолжается. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что удары по Израилю будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима». В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия своего руководства. СМИ пишут о применении гиперзвукового оружия, диверсиях «Моссада» и переговорах через арабских посредников.
IRNA
Минобороны Ирана заявило, что по объекту «Моссада» в Герцлии нанесен удар новой «невидимой» ракетой, преодолевшей эшелонированную ПВО Израиля. Удар этим типом ракет продемонстрировал уязвимость Израиля, отмечает IRNA.
The Washington Post
Ирано-израильский конфликт может продолжаться, пока у сторон есть ракеты-перехватчики. Израиль уничтожил треть (по другим данным — больше половины) иранских установок, но Тегеран хранит часть арсенала. У Израиля заканчиваются ракеты-перехватчики — без помощи США ПРО продержится 10−12 дней.
NBC
США не фиксируют признаков готовящейся атаки Ирана на американские базы на Ближнем Востоке. Как отметили чиновники, опасение того, что Иран или его «сподвижники» могут атаковать американские базы, возросло после начала ударов Израиля по территории Ирана.
Reuters
После заявления Трампа о срочной эвакуации из Тегерана тысячи людей покинули город. Израиль предупредил жителей юго-запада Тегерана об ударах. Панику в городе усилил запрет иранских властей на продаваемые объемы бензина и дизельного топлива.
CNN
США направят третий авианосец в район Ближнего Востока на фоне конфликта Израиля и Ирана. Авианосная группа USS Ford прибудет в регион на следующей неделе. Одновременно в регион также движется другой авианосец, который либо присоединится к кораблю USS Carl Vinson, либо заменит его.