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«Ежедневно продвигаются на 20 км»: В Германии ужаснулись успехам российских войск в зоне СВО

Российские войска ежедневно продвигаются вперёд на 15−20 километров, а украинская оборона демонстрирует признаки глубокого истощения. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Источник: Life.ru

По данным журналистов, бойцы ВС РФ частично прорвали четвёртую линию обороны ВСУ, которая в некоторых местах представляла собой лишь заграждения из колючей проволоки. Издание отмечает, что оборонительные сооружения оказались недостаточными, а сами украинские силы испытывают острую нехватку как вооружения, так и живой силы. Согласно публикации, многие украинские бригады пребывают в критическом состоянии — бойцы истощены, а ресурсы на пределе. В таких условиях сдерживать наступление становится всё сложнее.

Ранее сообщалось, что Армия РФ активно продвигается в Сумской области, освобождая всё новые и новые населённые пункты. В Раде уже забили тревогу из-за наступления российских войск на Сумы и напомнили, что до Киева — 300 км. А нардеп Марьяна Безуглая и вовсе намекнула на сознательную сдачу Сумской области генералами ВСУ.